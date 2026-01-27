Buscan a cinco personas desaparecidas tras hundimiento de una embarcación en Los Lagos

Cinco personas están desaparecidas tras el hundimiento de la embarcación Koñimo I en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

La Armada de Chile realiza labores de búsqueda en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos, tras el hundimiento de la embarcación ocurrido durante la madrugada.

El sargento primero litoral de la Capitanía de Puerto de Cochamó, Rodrigo Sánchez, detalló que se logró el rescate de dos tripulantes con vida, quienes fueron derivados al hospital de Puerto Montt. Asimismo, se informó el hallazgo de un cuerpo y continúan las labores para dar con el paradero de los cinco ocupantes restantes del navío.

"Al momento nos encontramos realizando labores de búsqueda de personal desaparecido, mediante unidades dependientes de la Gobernación Marítima de Puerto Montt", señaló.

La Fiscal Regional Subrogante de Los Lagos, María Angélica de Miguel, se refirió al estado actual del procedimiento y confirmó la recuperación de uno de los cuerpos desde el interior de la nave siniestrada.

"Hay una persona que los buzos lograron rescatar desde la embarcación y, por lo tanto, esa persona está fallecida. En este minuto está trabajando la Brigada de Homicidios en las pericias que se realizan al cuerpo y también en la identificación de esta persona para poder avisar a los familiares", detalló la persecutora.

El operativo se desarrolla de manera coordinada entre la Gobernación Marítima y las Capitanías de Puerto de Cochamó y Puerto Montt, y cuenta con el apoyo de aeronaves y buzos especializados. Los esfuerzos se concentran en un radio de aproximadamente 150 metros desde el punto de hundimiento.

Los equipos de rescate incluyen buzos especializados y medios tecnológicos avanzados como sonares y drones. Se ha informado que la embarcación permanece sumergida a unos 30 metros de profundidad, lo que añade complejidad a las labores de salvataje que continúan en desarrollo.