Chiloé selló acuerdo para avanzar en el Centro de Tratamiento Integral de Residuos

El Gobierno y las autoridades de Chiloé suscribieron un acuerdo formal para materializar el Centro de Tratamiento Integral de Residuos (CTI), proyecto que busca dar una respuesta estructural y sanitaria a la disposición de desechos domiciliarios en toda la provincia.

El entendimiento representa un punto de inflexión para el archipiélago, donde la iniciativa arrastraba demoras desde 2012 por complejidades administrativas, falta de acuerdos y vacíos de definición técnica.

Según se informó, con este paso, las partes asumen compromisos institucionales coordinados para activar una solución moderna que abarque a las comunas del territorio.

Carta Gantt y plazos para el proyecto

Desde el Ejecutivo recalcaron la urgencia de avanzar en las etapas técnicas para acortar los tiempos de implementación.

En esa línea, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, detalló que se firmó "un protocolo de acuerdo muy importante, un esfuerzo de mucho tiempo de reconocer el trabajo sistemático de los distintos actores que han participado en este proceso".

"A nosotros nos toca poner la firma para poder avanzar rápido. Tenemos la decisión, la convicción de que este es un problema que hay que atacarlo de raíz, (por lo que) se inicia el proceso de evaluación, de diseño y de desarrollo de una carta Gantt, en la que nos vamos a poner plazos bien desafiantes", explicó la autoridad.

"Queremos que este CTI no solamente sea un referente, sino que también se pueda concretar en tiempo y forma para beneficio de la provincia de Chiloé", añadió.

Hacia una gestión de residuos integral y sostenible

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, relevó que este acuerdo "establece claramente cuáles son las responsabilidades de las distintas autoridades y de los distintos actores para poder concretar este CTI, que es un centro de tratamiento integral de residuos".

"¿Y en qué consiste esto y por qué es tan relevante? Porque, uno, ya se empieza a consolidar en Chile, porque ya hay varios proyectos bajo la revisión el gobernador, que estamos gestionando los residuos de una manera mucho más amplia de lo que lo hacíamos antes", explicó.

En esta línea, detalló que esto permitirá que "un mismo lugar no solo va a haber la disposición, sino que se va a existir reciclaje, compost, manejo, valorización, etcétera. Entonces, uno con esto se permite reconocer que la estrategia se define como país para gestionar los residuos que generamos es más compleja, ha sido cada vez más ambiciosa y a nosotros, desde el Ministerio de Medio Ambiente, nos genera mucha satisfacción que esto vaya permeando y se vaya consolidando".

Terreno municipal de Castro con RCA vigente

El acuerdo permite retomar los trabajos en un terreno de propiedad del municipio de Castro, predio que ya cuenta con su respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, facilitando los próximos requerimientos de ingeniería de detalle.

El modelo proyectado contempla un esquema provincial que abarcará mecanismos de asistencia técnica, recolección diferenciada, prevención y valorización de desechos, además de la disposición final y componentes transversales de educación ambiental para la comunidad chilota.