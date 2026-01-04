Incendios golpean a Chiloé en medio de ola de calor

La Delegación Presidencial Provincial de Chiloé decretó este domingo Alerta Roja para la comuna de Chonchi debido a un incendio forestal en el sector de Nalhuitad, en la ruta que conecta con Castro.

La emergencia, que coincide con el inédito evento de altas temperaturas que afecta a Los Lagos y otras regiones del sur del país, ha generado máxima preocupación dado que el fuego se desarrolla en un área densamente poblada, lo que obligó a las autoridades a priorizar el resguardo de viviendas y movilizar un amplio contingente.

El delegado provincial, Marcelo Malagueño, informó que el combate es total: "La emergencia está siendo atacada por cinco unidades de Bomberos de Chonchi, una de Castro, dos brigadas de Conaf, un técnico y el helicóptero institucional", detalló la autoridad.

Nalhuitad no es el único foco crítico en la provincia. La autoridad chilota confirmó que se mantiene activo otro incendio forestal en la Isla Cailín, perteneciente a la comuna de Quellón, lo que mantiene en vilo a las unidades de emergencia del sur de la isla grande.

En contraste, otros puntos han mostrado avances positivos: en Faro Corona (Ancud) un incendio fue extinguido tras afectar 300 metros cuadrados, mientras que el siniestro en Alto Muro (Castro) ya se encuentra bajo control, permitiendo que parte de los recursos sean redestinados a las zonas con alertas activas.

Por otro lado, el panorama en la capital regional de Los Lagos ha mejorado considerablemente tras horas de tensión. La Alerta Roja que regía para la comuna de Puerto Montt por el incendio en el sector Panitao Bajo fue dada de baja recientemente, luego de que lograra ser controlado.