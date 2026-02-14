Incendio en Viña con riesgo de reactivación, mientras Concón y Limache siguen en alerta roja

Se mantienen, desde la tarde del viernes, múltiples focos de incendios forestales en las comunas de Viña del Mar, Limache y Concón, en la Región de Valparaíso, lo que ha obligado a un amplio despliegue de equipos de emergencia para contener el avance de las llamas.

En Viña del Mar, uno de los principales puntos de preocupación se concentra en el sector de Fuerte Aguayo, en las cercanías de Reñaca Alto, mientras que en Concón se solicitó la evacuación de los habitantes de Los Peumos, Condominio Maximiliano, Las Higueras y Los Espinos.

Debido a la evolución del siniestro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene alerta roja para las comunas de Concón y Limache, mientras las labores de combate se mantienen activas y bajo monitoreo permanente ante el riesgo de propagación hacia zonas habitadas.

Respecto del incendio que afecta a la parte alta de Viña del Mar, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna, Héctor Cáceres, explicó que, si bien el avance del fuego ha sido frenado, "persiste el riesgo de reactivación debido a las condiciones del terreno y a la eventual propagación hacia zonas laterales".

"Se encuentra contenido, pero bastante activo en todo su perímetro. Existe el riesgo de que se pueda activar con más fuerza y propagarse hacia sectores poblados", advirtió.

La autoridad detalló que actualmente las labores se concentran en tareas de contención y vigilancia preventiva, manteniendo personal desplegado para evitar nuevos focos. Asimismo, indicó que en las próximas horas se "iniciarán acciones más ofensivas" para intentar liquidar los sectores con mayor riesgo de avance hacia viviendas.

Debido a la extensa superficie comprometida, los trabajos de control y extinción se mantendrán durante toda la jornada, mientras se monitorea de forma constante el comportamiento del incendio.

En paralelo, Senapred canceló la alerta temprana preventiva en las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga.