Tópicos: País | Región de Los Lagos

Confirman segundo fallecido por naufragio en Reloncaví, y hay cuatro desaparecidos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cadáver fue hallado en horas de esta tarde, cerca de la embarcación que se hundió a las 04:00 de la madrugada en la localidad de Ralún.

Los trabajos de búsqueda continuarán el miércoles, y se anunció una investigación respecto a las condiciones laborales y de seguridad

Confirman segundo fallecido por naufragio en Reloncaví, y hay cuatro desaparecidos
 Armada

Las labores de búsqueda se realizaron en un radio de 150 metros en torno al lugar del naufragio, con despliegue de personal y buzos de la Armada.

Durante la tarde de este martes, equipos de rescate recuperaron un segundo cuerpo y elevaron a dos la cifra de fallecidos confirmados tras el naufragio de la embarcación Koñimo I, ocurrido en el sector de Ralún, en la Región de Los Lagos. En paralelo, continúa la búsqueda de otros cuatro tripulantes que permanecen desaparecidos.

Durante la mañana, equipos de búsqueda lograron rescatar con vida a dos personas, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital de Puerto Montt para su evaluación médica.

El mencionado catamarán prestaba servicios a la empresa Salmones Austral y transportaba a ocho trabajadores al momento del accidente, registrado cerca de las 04:00 de la madrugada, mientras realizaban maniobras de fondeo.

Según informó la Armada, la embarcación ya fue localizada a unos 100 metros de la orilla y a aproximadamente 30 metros de profundidad, estableciéndose un radio de búsqueda de 150 metros a la redonda.

La confirmación oficial del segundo hallazgo fue entregada por el gobernador marítimo de Puerto Montt, Mario Besoain, quien detalló el trabajo realizado por los buzos tácticos para recuperar el cuerpo desde el fondo del estuario de Reloncaví.

"Hemos logrado dar con la ubicación de un segundo tripulante de esta nave malograda. La persona fue rescatada desde el fondo, en cercanía de la ubicación de la embarcación, y trasladada a un sector seguro donde en este momento se están realizando labores procedimentales de rigor", señaló la autoridad marítima.

Abren investigación laboral tras el naufragio

En paralelo, las autoridades pusieron el foco en las condiciones laborales y de seguridad en que operaba la embarcación. El accidente ocurrió en aguas calificadas como tranquilas, lo que ha generado interrogantes sobre las causas del siniestro.

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos, Ricardo Ebner, anunció el despliegue de la Inspección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente.

"La Dirección Regional del Trabajo ha activado todos sus protocolos y se encuentra recopilando los antecedentes necesarios para (...) concurrir al lugar y desarrollar las labores de fiscalización que correspondan, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad vigente, resguardando así los derechos de los trabajadores y trabajadoras", indicó.

El operativo de rescate, que involucra a la Armada y a voluntarios civiles, enfrenta dificultades adicionales debido a las condiciones climáticas, con lluvia y viento en la zona, lo que podría complicar el trabajo de los buzos.

La Armada informó que las labores de rastreo se extenderán hasta las 20:00 horas de este martes, manteniendo un puesto de mando fijo en Ralún y evaluando retomar las operaciones a primera hora del miércoles.

