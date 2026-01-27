Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Lluvia en el Biobío: Activan plan de traslado a albergues para damnificados por incendios

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Estarán todas las condiciones transitorias para que puedan estar ahí: la alimentación y el cobijo necesario", informó Eduardo Pacheco, delegado presidencial regional.

 ATON (referencial)

Expertos mantienen vigilancia sobre las laderas de los cerros afectados por el fuego ante la eventual amenaza de remociones en masas.

El Gobierno informó este martes que se activó un plan de traslado a albergues para los damnificados por los devastadores incendios forestales en la Región del Biobío debido al pronóstico de precipitaciones, que comenzarán este viernes y se extenderán hasta el lunes 02 de febrero.

Ante una alerta emitida por informes de Meteorología de la Armada, el Ejecutivo gestionó una coordinación institucional para el traslado de afectados de Penco, Lirquén, Punta de Parra, Concepción y Florida.

"Hemos coordinado, en conjunto con las autoridades nacionales, que estén a disposición los albergues para pedirle a la ciudadanía que, ante las precipitaciones, sobre todo en las zonas donde se registró la pérdida de sus viviendas, se puedan trasladar a los albergues", explicó Eduardo Pacheco, delegado presidencial regional del Biobío.

"Estarán todas las condiciones transitorias para que (los damnificados) puedan estar ahí: la alimentación y el cobijo necesario para aquello. También pedí al Ministerio de Transportes disponer de ayuda en materia de traslado para que las familias puedan tener la alternativa desde Lirquén hacia esa zona de los albergues", complementó.

Expertos y autoridades mantienen una vigilancia estricta sobre las laderas de los cerros ante la eventual amenaza de remociones de masas en la zona afectada por los incendios forestales, que arrasaron con la vegetación que actuaba como soporte natural del suelo.

