River Plate anunció la ampliación de su estadio hasta los 101.000 espectadores

River Plate anunció este martes la ampliación de su estadio Monumental hasta los 101.000 espectadores, lo que lo convertirá en uno de los escenarios de fútbol más grandes del mundo, según afirmó en redes sociales el presidente del club argentino, Stefano Di Carlo.

"Es un día histórico", dijo Di Carlo en un video publicado en las redes del club argentino.

La reedificación estará a cargo de la compañía alemana SBP, durará tres años y agregará 16 mil asientos a los actuales 85 mil que ya ubican el recinto del millonario como el escenario futbolístico más grande de Latinoamérica.

Al finalizar el proyecto, el estadio tendrá más capacidad que el Rose Bowl, en Estados Unidos; Wembley, en Inglaterra, o el Santiago Bernabéu, en España.

Las obras comenzarán en abril y River Plate seguirá utilizando su estadio para jugar sus partidos como local.