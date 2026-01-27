Correa Sutil ante el caso Vivanco: "El diseño institucional abre la puerta a la corrupción"

El abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil abordó en Cooperativa la formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por presuntos delitos de coima y tráfico de influencias, y aseguró que el actual diseño institucional del Poder Judicial "abre la puerta a la corrupción".

En conversación con Lo Que Queda del Día, el jurista manifestó sentir "una profunda rabia, muy grande", por el proceso judicial que enfrenta la destituida magistrada del máximo tribunal.

"Me parece que esto (la corrupción que se le imputa) es una trampa enorme al país, y me produce mucha preocupación, porque que nada puede desprestigiar más al Poder Judicial que esto. Es muy injusto (hacia el país)", sostuvo.

El exsubsecretario del Interior enfatizó que "es muy grave la corrupción en el Poder Judicial", y lo que se acusa en este caso de la trama bielorrusa "no se trata solo de recibir dineros indebidos, sino que una persona que está puesta como un tercero imparcial para juzgar conflictos entre partes -y que se le pone allí precisamente porque es imparcial- parece estar vendiendo sus fallos... Eso hace que la desconfianza cuando uno ingresa al sistema judicial sea enorme", afirmó.

Correa Sutil enfatizó que el Poder Judicial "no tiene una corrupción generalizada, pero, naturalmente, (con este tipo de hechos) la gente va a percibir que hay corrupción" y que, en un escenario así, "simplemente no hay justicia; no hay esperanza de justicia", ya que "la justicia puede ser imperfecta, pero no puede estar comprada".

El letrado evitó el concepto de "crisis estructural, porque cuando uno habla de crisis estructural se empieza a hablar de refundar", pero sí indicó que "el diseño institucional que tenemos" para la nominación de los jueces, "y las prácticas (que allí se despliegan) hacen que eso aliente el tráfico de influencias o se abra la puerta a la corrupción".

"Eso hay que modificarlo y es urgente: no se trata de refundar todo, pero hay que cambiar algunas cosas importantes", opinó.

Caso de Sergio Muñoz: "Hubo maldad política detrás de su destitución"

Correa Sutil también abordó la situación del exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, y sostuvo que detrás de su destitución -aprobada por el Congreso, a través de una acusación constitucional- "hubo maldad política".

Muñoz volvió a la palestra debido a una declaración que realizó el 7 de enero ante Fiscalía, en el marco del mismo caso "Muñeca bielorrusa", y que fue dada a conocer este martes por La Tercera.

El exmagistrado detalló -de manera general- el funcionamiento habitual de la Tercera Sala del máximo tribunal: "Hay un hecho particular que me llamó la atención y que está registrado en los audios del tribunal pleno de la Corte Suprema. En una ocasión en que manifesté mi voluntad de que se abriera expediente por lo vinculado a los mensajes del abogado Hermosilla, en los cuales ya era público lo referido al señor (Jean Pierre) Matus, este señor ministro me respondió -puede que no sean los términos exactos, pero sí corresponden en términos generales a lo que dijo-: 'Ten cuidado, porque al próximo que se le abrirá expediente en la Comisión de Ética serás tú, porque los abogados de Fundamenta hace rato que te andan buscando'", declaró Muñoz ante el Ministerio Público.

Al respecto, Jorge Correa Sutil recordó su participación como abogado defensor de Muñoz en el Congreso, y afirmó tener "la convicción absoluta de que Sergio Muñoz fue destituido por sus posiciones frente al derecho y su forma de resolver. A él lo acusaron por un caso de corrupción, pero ese caso de corrupción no existía, y la Cámara no quiso investigarlo".

"No tenían ningún interés en saber la verdad sobre el caso de corrupción, porque lo estaban juzgando, de verdad, por otra cosa... Tres parlamentarios que son muy francos me dijeron: 'Oye, Jorge, no sigas levantando el problema del supuesto acto de corrupción; si sabemos que no existió... A Muñoz nos lo estamos 'echando', lo estamos sacando del Poder Judicial porque no es un juez, es un activista'... Bueno, entonces torcieron la ley, 'chaquetearon' todo e hicieron una carnicería para sacar a Muñoz", recordó.