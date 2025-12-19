Denuncian que un perrito fue quemado vivo en Puerto Montt

La Municipalidad de Puerto Montt anunció acciones legales a raíz de un brutal caso de maltrato animal registrado en el sector de Alerce, donde se indica que un perrrito fue, aparentemente, quemado vivo.

La situación fue reportada inicialmente por la Fundación Patitas de Amor, luego de lo cual el personal municipal concurrió al sitio del suceso, a un costado del Parque Río Negro.

"Como Unidad Penal Municipal concurrimos al lugar del hallazgo junto a personal de seguridad pública, a fin de constatar los hechos y su similitud con sucesos anteriores", explicó el abogado Mauricio Guzmán.

El letrado explicó que la alcaldía ya había presentado una querella a raíz de los aludidos incidentes previos, la que motivó una investigación que la Fiscalía mantiene en curso.

"Verificado lo anterior, hicimos la denuncia ante Carabineros de la Comisaría de Alerce para que comiencen de inmediato las diligencias y el siguiente paso va a ser ampliar la querella (relativa a los incidentes pasados), incorporando también este hecho", añadió Guzmán.

El cadáver del animal fue enterrado en el Parque Vivero Alerce.