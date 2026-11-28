La Policía de Investigaciones detuvo a dos sujetos, de nacionalidad chilena, integrantes de una banda criminal dedicada a cometer delitos contra la propiedad en domicilios particulares y locales comerciales en Puerto Varas, Región de Los Lagos.

El subprefecto Sergio Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, detalló que "conforme al transcurso de la investigación policial, mediante múltiples técnicas de investigación, se logró posicionar a ciertos imputados en el delito de robo en lugar no habitado que afectó a una tienda comercial en el centro de la comuna de Puerto Varas".

"En la dinámica de los registros se logró incautar ciertas especies que vinculan a los imputados en la perpetración de delitos cometidos en la ciudad", afirmó.