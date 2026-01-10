Síguenos:
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Dos hombres fueron detenidos por encender fogata en Parque Nacional Alerce Andino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo en la reserva natural ubicada en Puerto Montt.

Dos hombres fueron detenidos por encender fogata en Parque Nacional Alerce Andino
 Carabineros
Dos hombres, de 39 y 40 años, fueron detenidos la jornada de este sábado en el Parque Nacional Alerce Andino, ubicado en Puerto Montt. Ambos se encontraban realizando una fogata, con lo que violaron la prohibición de estas actividades en la zona.

El suceso se dio durante una inspección de la Patrulla Forestal en la cual ambos sujetos fueron sorprendidos realizando una fogata a ras de piso en el parque, sector donde existe una prohibición al uso de fuentes de calor o fuego.

El sargento de Carabineros Cristián González indicó que esta fiscalización se realiza de forma preventiva en consideración del alto peligro de incendios forestales.

La institución policial reiteró el llamado a respetar las prohibiciones existentes y recordó que estas acciones constituyen un delito cuyas penas incluyen de 61 días a 3 años de presidio y multas de 11 a 50 UF (entre 438 mil y casi dos millones de pesos al valor de este sábado).

