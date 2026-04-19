Ejecutivo participó de sesión del plan "Reactivemos Puerto Montt"

El Ejecutivo, a través de los secretarios regionales ministeriales, participó de la segunda sesión de la mesa del plan "Reactivamos Puerto Montt", que reúne al mundo público y al privado con el objetivo de fomentar el desarrollo en la ciudad.

La instancia tuvo lugar en la Cámara Chilena de la Construcción de la capital regional de Los Lagos, donde se hizo énfasis en iniciar un trabajo en conjunto que permita fomentar proyectos de vivienda, con focos de regularización de sitios de extracción de áridos y avanzar en la declaración de humedales urbanos, entre otras materias.

El alcalde Rodrigo Wainraihgt señaló que "con la Multigremial estamos también trabajando en diferentes proyectos públicos y privados, que tienen por objeto reactivar el crecimiento económico de Puerto Montt y que esto se traduzca en más y mejor empleo, pero también que le cambie la cara a nuestra ciudad".

En ese sentido, aseveró que se trata de un proyecto fundamental, porque "aquí lo que necesitamos es la rapidez justamente, descongestionar los obstáculos que hoy en día existen, tanto ambientales, burocracia, permisología, y como escuchamos, están todos con la buena intención y disposición de querer ayudar en un trabajo colaborativo".

El plan busca abordar de manera coordinada los principales proyectos de inversión, actualmente detenidos o ralentizados por trabas burocráticas, permisos sectoriales, indefiniciones normativas o dificultades de gestión.

La presidenta de la Multigremial de Los Lagos, Francisca Sanz, destacó que "hay un sector importante productivo en nuestra región, que es toda la industria marítima, todo lo que está asociado a los astilleros, a los puertos".

"También tenemos nuestro estadio y también muchas familias que viven en el sector de Chinquihue, que hoy día tienen una vía que está en condiciones deficientes y que nosotros, tanto el sector público como el privado, debemos encontrar la fórmula de poder hacernos cargo de esa ruta tan importante de conexión de nuestra ciudad", planteó.