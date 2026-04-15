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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Escolar sufrió quemaduras tras ataque de un compañero: Le roció desodorante y le prendió fuego

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El autor del hecho fue detenido, mientras que la menor fue llevada a un recinto de salud cercano.

Escolar sufrió quemaduras tras ataque de un compañero: Le roció desodorante y le prendió fuego
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Una joven de 17 años sufrió quemaduras leves luego que un compañero de curso la rociara con un desodorante y prendiera un encendedor al interior del colegio Carpe Diem de la comuna de Castro.

Desde el recinto confirmaron que los hechos ocurrieron al interior de una sala de clases de Cuarto Medio, por lo que se activaron los protocolos y el sicólogo de convivencia escolar realizó un trabajo de contención a los otros estudiantes.

La menor fue llevada a un recinto de salud cercano, donde fue atendida.

El culpable del hecho fue detenido y pasará a control de detención durante esta jornada, donde se espera entreguen mayores detalles sobre la dinámica de lo ocurrido.

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