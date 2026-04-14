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Las revanchas en los cuartos de final de la Liga de Campeones
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl.
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Sigue en vivo y online los resultados de la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.
Martes 14 de abril
- Atlético de Madrid vs. FC Barcelona (2-0 en la ida), 15:00 horas. Estadio Metropolitano. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
- Liverpool vs. París Saint-Germain (0-2 en la ida), 15:00 horas. Estadio Anfield. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.
Miércoles 15 de abril
- Arsenal vs. Sporting de Lisboa (1-0 en la ida), 15:00 horas. Estadio Emirates.
- Bayern Munich vs. Real Madrid (2-1 en la ida), 15:00 horas. Allianz Arena.