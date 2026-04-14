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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Las revanchas en los cuartos de final de la Liga de Campeones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Sigue en vivo y online los resultados de la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Martes 14 de abril

- Atlético de Madrid vs. FC Barcelona (2-0 en la ida), 15:00 horas. Estadio Metropolitano. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

- Liverpool vs. París Saint-Germain (0-2 en la ida), 15:00 horas. Estadio Anfield. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

Miércoles 15 de abril

- Arsenal vs. Sporting de Lisboa (1-0 en la ida), 15:00 horas. Estadio Emirates.

- Bayern Munich vs. Real Madrid (2-1 en la ida), 15:00 horas. Allianz Arena.

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