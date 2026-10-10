Hallaron calderón negro de cinco metros varado en isla Tenglo

Una hembra adulta de calderón negro -de cerca de cinco metros- fue encontrada sin vida durante la mañana de este sábado en el borde costero de isla Tenglo, comuna de Puerto Montt.

A partir de una alerta ciudadana, funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y personal de la Autoridad Marítima verificaron la presencia del animal, cuyo varamiento se habría registrado durante el transcurso de la noche del viernes.

En la primera evaluación visual del espécimen, los peritos corroboraron que el cuerpo "no presentaba a simple vista lesiones que permitieran establecer la intervención de terceros", descartando signos de cortes provocados por hélices de embarcaciones o fracturas producto de golpes.

El examen visual constató que el cuerpo no presentaba lesiones provocadas por la acción humana. (FOTO: Club de Emergencias Décima Región)

No obstante, las razones biológicas o ambientales que provocaron el varamiento y posterior deceso del mamífero marino continúan sin resolverse, abriendo una fase de investigación técnico-científica para dilucidar el origen del suceso.

Con la finalidad de esclarecer las causas exactas de la muerte, las instituciones fiscalizadoras coordinaron para este domingo una necropsia en el mismo lugar del hallazgo, intervención que será ejecutada en conjunto con investigadores y especialistas de la Universidad San Sebastián.