Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.1°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Región de Los Lagos

Hallaron calderón negro de cinco metros varado en isla Tenglo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La inspección confirmó que se trata de una hembra adulta de esta especie.

El examen visual constató que el cuerpo no presentaba lesiones provocadas por la acción humana.

Hallaron calderón negro de cinco metros varado en isla Tenglo
 Club de Emergencias Décima Región

Expertos de la Universidad San Sebastián desarrollarán una necropsia in situ para precisar los motivos del deceso.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una hembra adulta de calderón negro -de cerca de cinco metros- fue encontrada sin vida durante la mañana de este sábado en el borde costero de isla Tenglo, comuna de Puerto Montt.

A partir de una alerta ciudadana, funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y personal de la Autoridad Marítima verificaron la presencia del animal, cuyo varamiento se habría registrado durante el transcurso de la noche del viernes.

En la primera evaluación visual del espécimen, los peritos corroboraron que el cuerpo "no presentaba a simple vista lesiones que permitieran establecer la intervención de terceros", descartando signos de cortes provocados por hélices de embarcaciones o fracturas producto de golpes.

Imagen foto_00000002
El examen visual constató que el cuerpo no presentaba lesiones provocadas por la acción humana. (FOTO: Club de Emergencias Décima Región)

No obstante, las razones biológicas o ambientales que provocaron el varamiento y posterior deceso del mamífero marino continúan sin resolverse, abriendo una fase de investigación técnico-científica para dilucidar el origen del suceso.

Con la finalidad de esclarecer las causas exactas de la muerte, las instituciones fiscalizadoras coordinaron para este domingo una necropsia en el mismo lugar del hallazgo, intervención que será ejecutada en conjunto con investigadores y especialistas de la Universidad San Sebastián.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada