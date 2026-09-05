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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Hombre fue asesinado con múltiples puñaladas en Osorno

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un hombre falleció tras sufrir múltiples heridas cortopunzantes en el sector de Rahue Alto, en la comuna de Osorno (Región de Los Lagos).

La víctima ingresó al Hospital Base con diversas lesiones cortopunzantes, "tanto en la región del tórax como en las extremidades, las que, por su gravedad, terminaron causándole la muerte", precisó el subprefecto Javier Yusthy, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

La policía civil continúa con las diligencias para esclarecer el hecho y dar con el paradero del autor de los hechos.

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