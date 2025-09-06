Los Lagos cumplió su meta en el Plan de Emergencia Habitacional

La Región de Los Lagos marcó un hito este sábado al cumplir el 100% de la meta establecida en el Plan de Emergencia Habitacional del Gobierno.

Este logro se concretó con la entrega de 192 viviendas en la comuna de Purranque, destinadas a familias de los conjuntos habitacionales Valle del Sur y Jardín del Norte. Con esta entrega, el total de viviendas proporcionadas en la región asciende a 14.165.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien encabezó la ceremonia en Purranque, destacó la importancia de este avance, asegurando que no solo se cumple la meta del Ejecutivo, sino que "se está desarrollando la capacidad para producir más viviendas hacia adelante".

Son "viviendas que van mejorando su calidad, mejorando las condiciones, de tal forma que la vida sea lo mejor posible para toda la familia y tengamos una mejor vida", puntualizó el secretario de Estado.

La Región de Los Lagos se convierte así en la séptima región en alcanzar esta meta, uniéndose a Aysén, La Araucanía, Maule, Ñuble, Magallanes y Biobío, que ya habían logrado sus objetivos.

Situación nacional

A nivel nacional, el Plan de Emergencia Habitacional ya supera el 80% de la meta comprometida, con 208.969 viviendas entregadas hasta la fecha.

Además de las entregas, hay un progreso considerable en la construcción de viviendas, con 127.511 actualmente en edificación y otras 63.744 obras por iniciar.

Montes también participó en la entrega de 383 viviendas en la comuna de Puerto Mont, específicamente en el sector de Tenglo, subrayando el esfuerzo continuo por abordar la necesidad habitacional en el país.