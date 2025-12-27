Los Lagos: Investigan homicidio de hombre en plena vía pública de Puerto Montt

El cadáver de un hombre adulto fue hallado la mañana de este sábado en el sector Barrio Puerto de Puerto Montt, Región de Los Lagos, en un hecho que está siendo indagado como homicidio.

La víctima, cuya edad oscila entre los 40 y 45 años, y se precisó que presentaba heridas cortopunzantes atribuibles a la acción de terceras personas.

La fiscal jefa de Puerto Mont, Myriam Pérez, confirmó que "lo que se está investigando es un delito de homicidio" e informó que las diligencias son realizadas por "personal del OS-9 de Carabineros de la región y también personal del Labocar".

Diligencias y ruta de la víctima

La investigación baraja la hipótesis de que la agresión inicial habría ocurrido en calle Diego Portales, y la víctima se habría desplazado antes de caer sin vida en calle Pudeto.

En un esfuerzo por recopilar más pruebas, Carabineros está llevando a cabo diligencias orientadas a la búsqueda y revisión de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas con el fin de establecer la dinámica de este hecho.

Aunque aún no se ha revelado públicamente, la víctima sería una persona conocida en el sector del barrio Puerto. (FOTO: ATON)

Asimismo, se señaló que, aunque la identidad de la víctima no se ha hecho pública oficialmente, de manera preliminar sería una persona conocida del sector.

Hasta el momento, no se han registrado personas detenidas en relación con este caso.