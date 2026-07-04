Municipios y salmoneras debaten sobre actividad productiva en el Lago Llanquihue

Los alcaldes de Frutillar, Puerto Varas y Llanquihue sostuvieron una reunión con representantes de la industria salmonera para abordar la actividad productiva que se desarrolla en el Lago Llanquihue y la protección de su ecosistema.

El encuentro fue impulsado por la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue y contó con la participación del gerente general de Salmón Chile, Tomás Monge, además de representantes de las empresas Camanchaca y Caleta Bay.

La cita buscó analizar el impacto de la producción salmonera en el lago, revisar las medidas de mitigación de la industria y avanzar en una fórmula que permita compatibilizar la actividad económica con la conservación ambiental.

El alcalde de Frutillar y presidente de la asociación, Javier Arismendi, planteó que "afortunadamente se abrió la puerta a poder dialogar, primero en la conservación del Lago Llanquihue respecto a la producción que hoy día tienen ambas salmoneras que aún quedan en Playa Maqui y también en Totoral".

Arismendi agregó que las empresas se comprometieron a exponer sus lineamientos en una próxima reunión, aunque afirmó que "también ya comenzamos a discutir la posibilidad de que en un futuro (...) puedan retirarse del Lago Llanquihue desde el interior, para, por ejemplo, poder tener el centro en la costa, a las orillas del Lago Llanquihue".

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, valoró el avance de diálogo y explicó que "la idea es poder tener un levantamiento completo de la situación actual del modelo productivo de las empresas que hoy día operan en el Lago: cuáles son las condiciones ambientales en las cuales eso ocurre y a partir de eso proyectar soluciones alternativas de producción a futuro".

Como resultado del encuentro, se acordó realizar una nueva reunión el próximo 7 de agosto en la comuna de Llanquihue, a la que serán invitados el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y la Fundación Chile Lagos Limpios.

En ese encuentro, ambos organismos presentarán un diagnóstico actualizado sobre la situación medioambiental del Lago Llanquihue, mientras que las empresas salmoneras expondrán su modelo de operación, su situación productiva y su visión respecto del futuro de la actividad en el marco de las demandas de conservación.