Perrito fue quemado vivo en presunto ritual satánico en Puerto Montt

La organización animalista Patitas de Amor denunció el cruel maltrato a un perrito comunitario que habría sido quemado vivo en un presunto ritual satánico en Puerto Montt.

La situación fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde se pueden ver las imágenes del cuerpo del animal calcinado junto a símbolos ocultistas.

"Nos hicieron una denuncia y vinimos al lugar a verificar y claramente era un perrito comunitario del sector. Un perrito de 3 años de vida y lo quemaron vivo por un ritual satánico. Esto no puede quedar así", se lee en la publicación de redes sociales.

Desde la organización animalista aseguraron estar a la espera de los registros de las cámaras de seguridad de un local comercial para confirmar lo sucedido y llevar a cabo la denuncia correspondiente.

"Murió a gritos , en sufrimiento, golpeado y quemado vivo. Hagamos justicia y hagamos un llamado", señalaron desde Patitas de Amor, organización que hizo un llamado a las universidades para que acepten el cuerpo del animal y le realicen una necropsia con el fin de determinar la causa de su muerte.