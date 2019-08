Puerto Montt decide hoy destino de la estatua a los enamorados

Este miércoles se desarrolla en Puerto Montt la consulta ciudadana para que sea la gente la que decida si la escultura "Sentados frente al mar", más conocida como "la estatua de los enamorados" sigue en su ubicación de la Costanera de la capital de Los Lagos o es trasladada cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ejecute la remodelación de ese sector.

Son seis los puntos de votación en la ciudad: el Registro Civil, la Plaza de Armas, la oficina de Chile Atiende, las delegaciones municipales de Alerce y Mirasol y la Municipalidad de Puerto Montt. También se puede responder a la consulta a través de Internet en www.serviuloslagos.cl, plataforma que ha sufrido lentitud y que también se ha caído, por lo que el seremi de Vivienda, Rodrigo Wainraihgt, anunció que se está revisando el sistema.

En la Plaza de Armas Cooperativa Regiones preguntó a la gente su opinión respecto de la encuesta y la mayoría se mostró de acuerdo con el método, sin embargo, con respecto a la permanencia o no de los "gorditos enamorados", la respuesta fue que deben quedarse.

Francisco Oyarzún dijo que "sería un error sacarlos; se debe mejorar el entorno, pero esto es un ícono de Puerto Montt". Misma opinión tuvo Heribaldo Ojeda, quien señaló que "la estatua de los enamorados es parte de Puerto Montt: cambiarla o destrozarla está fuera de contexto".

El seremi Wainraihgt, destacó la participación de la ciudadanía en la consulta y señaló que en ningún caso la estatua se va a perder si la ciudadanía dice que hay que sacarla de su ubicación actual. Y ante la pregunta de su opinión personal acerca de la escultura, respondió que "no es que no me gusten... lo que me gusta hoy es la participación de la ciudadanía".

Los resultados de la encuesta van a estar listos el próximo 27 de agosto.