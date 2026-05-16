Puerto Montt implementa medidas en el Viaducto Fourcade para prevenir suicidios

La Municipalidad de Puerto Montt, en un trabajo coordinado con autoridades de Gobierno, avanza en fortalecer las medidas de seguridad en el Viaducto Fourcade de la ciudad, un lugar que se ha convertido en un punto crítico debido al incremento de suicidios y sus intentos.

Ante esta preocupante situación, el municipio tomó la iniciativa de solicitar a las autoridades de Obras Públicas y de Salud la implementación de un paquete de medidas urgentes para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Las acciones concretas incluyen la elevación de las mallas existentes, la instalación de cámaras de seguridad que estarán conectadas a una central de vigilancia, y la puesta en marcha de un teléfono de emergencia SOS.

Estas medidas buscan crear un ambiente más seguro y disuadir los intentos de suicidio, al mismo tiempo que permiten una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Colaboración interinstitucional y soporte psicológico

Durante una actividad donde se instalaron letreros con el número de ayuda *4141 de la línea "No Estás Solo", el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, destacó que ya se están "tomando algunas acciones concretas, en un trabajo colaborativo, en conjunto a la Seremi de Gobierno, de Salud y también de Obras Públicas, con el objeto de tratar de prevenir que estos hechos se sigan ocurriendo en este lugar".

"Para ello se están poniendo distintos letreros que llaman a la prevención y que establece un teléfono -que es el *4141- para aquellas personas que tengan algún problema de ánimo, de salud, puedan acudir a especialistas que les van a atender", detalló el jefe comunal.

Wainraihgt también adelantó la intención de "ir más allá, la posibilidad de poner cámaras que se conecten a nuestro central de monitoreo y de esa manera podemos estar vigilantes respecto a este lugar".

Análisis de estándares internacionales y salud mental

Por su parte, el seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, enfatizó la colaboración con la Seremi de Salud y la revisión de prácticas a nivel mundial para mejorar la seguridad en el viaducto.

"Es muy importante también destacar que, a través de la Dirección de Vialidad, estamos realizando distintas alternativas, algunas con estándar incluso internacional, para poder darle mayor seguridad a los peatones y a la comuna para evitar este tipo de hechos lamentables", puntualizó la autoridad.

Asimismo, destacó que "cumplimos con el estándar, cumplimos con la ley, con lo que señala el manual de carreteras, que es muy importante para el diseño de este tipo de viaductos".

"Estamos analizando igualmente esta factibilidad, porque sabemos la importancia de la salud mental, es muy importante evitar este tipo de hechos tan lamentables y, por lo tanto, estamos muy comprometidos con esta iniciativa", afirmó el seremi.

Las autoridades reiteraron la importancia de la inmediatez en la prevención y recordaron a la comunidad que, si se detecta a una persona con síntomas de depresión o problemas de salud mental, es crucial comunicarse de inmediato al número *4141, donde encontrará profesionales capacitados para brindar apoyo.