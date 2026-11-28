La Municipalidad de Puerto Montt lanzó el Patagonia Tech Summit, iniciativa que brindará a estudiantes de educación superior de la ciudad la posibilidad de conocer problemas reales de la industria local y buscarles solución a través de la innovación, con un viaje a Estados Unidos.

Con el apoyo de la Universidad San Sebastián, Universidad Austral, Universidad de Los Lagos, Universidad Santo Tomas e Inapac, Duoc UC y Aipe, la iniciativa premia a cinco grupos ganadores con un viaje a Boston, Massachusetts, para capacitarse durante una semana gracias a un convenio con ChileMass.

En el programa participan las empresas MultiX, Cecinas Llanquihue, Suralis, Abastible y Dimarsa, que aportarán con 5.000.000 de pesos cada una para financiar el viaje de los grupos ganadores y su posterior aplicación de soluciones por seis meses.

"Esto es absolutamente inédito, y es una invitación a que puedan buscar soluciones a problemáticas, a brechas, pero también a anhelos que tienen empresas locales. Y los grupos de estudiantes ganadores van a tener un viaje a Estados Unidos, la cuna de la innovación, con más de cinco millones de pesos y también la posibilidad de pilotear y desarrollar ese hub y startup para esa empresa", destacó el alcalde Rodrigo Wainraihgt.

Por su parte, el subgerente de Estrategia y Desarrollo de MultiX, Nicolás Pacheco, valoró que la iniciativa "permite resolver problemas reales de nuestra operación a través de estos programas de innovación. Y lo más importante es que es a través de estudiantes, que ellos ponen toda la energía y también son potenciales profesionales para trabajar en las diversas industrias".

En una línea similar, el gerente general de Cecinas Llanquihue, Javier Gallardo, sostuvo que "la tomamos de inmediato, porque efectivamente tenemos una serie de problemáticas que solucionar al interior de la empresa, y qué mejor que hacerlo a través de jóvenes estudiantes".

Marcelo Alvarado, estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la USS, agradeció el programa: "Nos da una mejoría para entrar mejor en el mundo laboral. Entonces eso es lo maravilloso".

¿Cómo postular?

Al programa pueden postular todos los estudiantes de las universidades e institutos técnicos de la región, con grupos de máximo tres integrantes y un requisito excluyente de que sean de distintas carreras.

El plazo de postulación será hasta el 15 de diciembre a través de la web: www.patagoniatechsummit.cl, fecha en la que se seleccionarán a 50 grupos con los que se trabajará en capacitación y mentorías hasta marzo de 2027. En ese mes se realizará el Demo Day final, en que se seleccionará a los ganadores.