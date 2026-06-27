Puerto Montt: Realizan operativo de detección de cáncer de próstata a trabajadores de la construcción

El Plan Cáncer de la Municipalidad de Puerto Montt desplegó el operativo "Hazlo por ti, hazlo por tu familia" en una obra de la Constructora Ararat en Alerce, ofreciendo 40 cupos gratuitos para exámenes de Antígeno Prostático Específico (PSA) y vacunación a través del Cesfam local.

Esta iniciativa busca reducir las brechas de acceso a la salud preventiva, trasladando los equipos médicos directamente a los espacios laborales para detectar de forma precoz el cáncer de próstata en hombres de entre 45 y 79 años.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, enfatizó que esta estrategia es una extensión de las políticas ya aplicadas en la comuna, adaptándolas ahora a la realidad de los trabajadores masculinos.

"Lo hicimos el año pasado con las mujeres, con las mamografías, con los Papanicolaou, con los VPH y ahora lo estamos haciendo con los hombres, con el examen de próstata, que es un examen de sangre fácil de realizar y que por lo demás lo hacemos nuestros propios laboratorios", destacó el jefe comunal.

"Con estas acciones estamos saliendo a buscar a nuestros vecinos y vecinas. Muchas personas que pertenecen a Fonasa C y D no cuentan con la flexibilidad horaria para realizarse estos exámenes. Por eso llevamos los operativos directamente a los lugares de trabajo", enfatizó Wainraihgt.

La gestión del operativo contó con la colaboración activa de la empresa privada, que facilitó los espacios y tiempos necesarios para que su personal pudiera atenderse sin descuidar su fuente laboral.

Guía para acceder al beneficio

Desde el equipo del Plan Cáncer informaron que, tras 11 días de campaña, 87 usuarios ya han solicitado formalmente el examen PSA.

Las autoridades reiteraron que para realizarse el test -el cual exige 48 horas de abstinencia sexual previa y no requiere ayuno- los ciudadanos deben cumplir con el rango etario (45 a 79 años) y realizar su reserva de forma telefónica.

Para acceder a esta prestación gratuita, los interesados deben agendar una hora a través del sistema Salud Conecta, llamando al número gratuito 800 650 100 a partir de las 10:30 horas, dentro de los 24 cupos diarios disponibles para la comunidad.