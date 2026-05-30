Puerto Montt se prepara ante la inminente lluvia: Llamó a Cogrid y presentó Plan Invierno 2026

Frente a los pronósticos de lluvia, la Municipalidad de Puerto Montt -una de las más australes del país- se comienza a preparar mediante el llamado a un Cogrid y la presentación del Plan Invierno 2026, que da conocer los puntos críticos de la comuna para reforzar el monitoreo y las acciones preventivas.

La reunión incluyó un fundamental reporte meteorológico de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), que auguró un invierno con bastantes precipitaciones e isoterma alta, lo que puede generar un aumento de caudal de los ríos y de remociones en masa.

"Eso es lo que hoy día, justamente, quisimos ver y analizar. Hemos detectado los puntos críticos donde tenemos que trabajar en un monitoreo constante con las distintas instituciones, ya sean privadas o del Estado", dijo el encargado municipal del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres, Claudio Díaz.

En el encuentro también se expusieron los puntos críticos de anegamiento, escarcha y remociones, lo que fue valorado por el alcalde subrogante de Puerto Montt, Fernando Orellana.

"Este Cogrid compromete desde la máxima autoridad del alcalde a todos los funcionarios y las distintas instituciones. Tenemos reuniones habituales no solamente en las emergencias, sino también preventivas, que hablan de proactividad, de mejora continua y de querer hacerlo bien para que, al final del día, (se sobrelleve) el invierno, que, como todos saben, los que somos de Puerto Montt, es duro y ha ido cambiando", dijo.

Por último, el Cogrid preventivo dio a conocer la campaña comunicacional que va a instar a la comunidad a sumarse a las medidas preventivas, ya que, antiguamente, los vecinos se organizaban para tener limpios diversos sectores poblacionales.