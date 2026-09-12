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Tópicos: País | Región de Los Lagos

Puerto Montt se querelló por reja electrificada en multicancha que lesionó a adolescente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho se produjo por la manipulación no autorizada del tendido eléctrico en recinto del sector.

Desde el municipio advirtieron que la intervención irregular de los postes "ha producido un enorme riesgo para los vecinos".

Puerto Montt se querelló por reja electrificada en multicancha que lesionó a adolescente
 Municipalidad de Puerto Montt/referencial

Frente a esta situación, la casa consistorial instruyó un operativo técnico para inspeccionar todos los recintos deportivos de la comuna.

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La Municipalidad de Puerto Montt interpuso una querella contra quienes resulten responsables por el delito de daños, luego de que un adolescente de 15 años sufriera una descarga eléctrica al tener contacto con el cierre perimetral de una multicancha en el sector de Alerce.

El accidente se originó a raíz de una conexión irregular que energizó la estructura mientras el joven realizaba deporte.

De acuerdo con los antecedentes del caso, terceras personas conectaron la reja metálica del recinto a un poste de luminaria mediante un fierro sin contar con autorización técnica, alterando las condiciones de seguridad del espacio público.

La acción penal impulsada por el municipio busca esclarecer las circunstancias del hecho y sancionar a quienes intervinieron la red eléctrica comunitaria, poniendo en peligro a la población del sector.

El jefe de la Unidad Penal Municipal de Puerto Montt, Marcos Emilfork, confirmó que presentaron "una querella en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de daños, en relación con una multicancha que se encuentra en el sector de Alerce, la cual fue vandalizada en sus postes y también en su caja eléctrica".

Según advirtió, esta situación generó que "las conexiones eléctricas llegaran al mismo poste y también se electrificara la reja, lo que es un enorme riesgo para los vecinos, incluso para los menores de edad que se encuentran realizando deporte en ese lugar".

Revisión preventiva de multicanchas en toda la comuna

A raíz de esta emergencia, la administración local desplegó cuadrillas técnicas para fiscalizar el estado del alumbrado y los tableros eléctricos en los distintos recintos deportivos de Puerto Montt.

Respecto al plan de contingencia, el director jurídico municipal, Osvaldo Emhart, sostuvo que, "en virtud de lo ocurrido, hemos instruido la revisión por parte de los equipos técnicos de todas las multicanchas que estén en la comuna, para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a ocurrir y, de esa forma, poder resguardar a la ciudadanía de forma correcta de esto".

Tras el incidente, la Delegación Territorial de Alerce tomó contacto con la familia de la víctima para brindar asistencia institucional.

El menor fue atendido en un centro asistencial, encontrándose fuera de peligro y con el alta médica correspondiente.

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