Puerto Montt: Vecinos de Campos de Alerce protestan contra la delincuencia

Vecinos del sector Campos de Alerce, en la comuna de Puerto Montt, se manifestaron la noche de este martes contra la continua delincuencia y la venta de drogas "de forma muy descarada" según sus denuncias.

José Sandoval, presidente de la Junta de Vecinos, explicó que "los niños ya no pueden salir a las calles, no pueden jugar, los vecinos salen con miedo de sus casas, no pueden ir a trabajar, los asaltan a diario, hay casas tomadas, entonces, los vecinos ya están hartos".

"Hoy en la mañana hubo balazos y piedrazos a una casa, los vecinos se reunieron de forma extraordinaria pidiendo la presencia de Carabineros. Hubo una reunión con distintas organizaciones para que de esta forma se pueda notar que hay un problema acá en la villa, que no han dado solución y que es algo que ha estado hace varios años", añadió el dirigente.

Los residentes incluso acusan que un niño encontró una bolsa con cocaína botada en un pasaje, hecho calificado como "demasiado grave" por los manifestantes.