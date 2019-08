Tras denuncias, Contraloría revisará consulta por estatua de los enamorados

Contraloría anunció que investigará el sitio web de la consulta ciudadana que evalúa la permanencia de la estatua de los enamorados sentados frente al mar en la costanera de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

A través de su cuenta en Twitter, el ente fiscalizador anunció que "luego de recibir denuncia en nuestro portal web y menciones en nuestras redes sociales en la que usuarios aseguran que inclusive fue factible votar con RUN de fallecidos, se ha iniciado un proceso para indagar eventuales problemas en web de consulta".

🔴Luego de recibir denuncia en nuestro portal web, y menciones en nuestras redes sociales, en la que usuarios aseguran que inclusive fue factible votar con RUN de fallecidos, se ha iniciado un proceso para indagar eventuales problemas en web de consulta #sentadosfrentealmar pic.twitter.com/rpEiQNBCni — Contraloría (@Contraloriacl) August 19, 2019

Al respecto el senador, UDI, Iván Moreira dijo ser el artífice de la denuncia ante el órgano controlar y señaló que "definitivamente no me dejaron otra alternativa que tener que ir al contralor general de la República para denunciar el abuso político, electoral y el evidente conflicto de intereses políticos que pudiese tener el señor Wainraihgt, seremi de Vivienda, que no entiende la seriedad del cargo".

Wainraihgt, el propio aludido, comentó que "está dentro de las atribuciones de la Contraloría investigar. Nosotros hicimos esta consulta ciudadana, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.500, respecto de las consultas ciudadanas".

El seremi además remarcó que "aquí no hay ningún interés creado, solamente cumplimos con la norma".

La autoridad regional busca que la ciudadanía defina el destino de la emblemática estructura, dado que en los próximos meses comenzará una remodelación de la costanera de la ciudad.