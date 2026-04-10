Fiscalía reveló hallazgo de más de 60 restos óseos en casa de Julia Chuñil

La Fiscalía Regional de Los Ríos informó este viernes el hallazgo de una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos enterrados en el terreno donde vivía Julia Chuñil al momento de su desaparición, ocurrida en noviembre de 2024 en el sector de Máfil.

El antecedente fue dado a conocer por la fiscal regional, Tatiana Esquivel, durante la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres hijos de la mujer, imputados por parricidio.

En la instancia, la persecutora detalló que "al segundo día de rastreo, en la casa de doña Julia, se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa-habitación".

"Estos restos fueron sometidos a análisis científicos y el informe recientemente recepcionado da cuenta de que, dentro de los primeros restos analizados, uno de ellos corresponde a origen humano. Este resto humano se encuentra actualmente en proceso de identificación, al igual que el resto del material óseo".

Asimismo, expuso que "existe evidencia biológica relevante: el hallazgo de sangre humana en distintos puntos, incluyendo una bodega, superficies con patrones de proyección, una almohada en el interior del dormitorio y herramientas como un machete y la cabeza de un hacha".

El hallazgo se produjo en el mismo predio que ha sido objeto de diversas diligencias investigativas, incluyendo la remoción de estructuras.

Estos antecedentes fueron presentados por el Ministerio Público para sustentar la permanencia en prisión preventiva de los tres hijos de la dirigenta, quienes enfrentan cargos por parricidio, inhumación ilegal, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante y trato degradante.

El caso de Chuñil, dirigenta mapuche reconocida en la Región de Los Ríos, ha estado marcado por la falta de certezas sobre su paradero desde su desaparición, hace más de un año.

Las osamentas serán sometidas a peritajes de ADN para determinar su identidad.

Principal sospechoso seguirá en prisión preventiva

Tras concluir la audiencia, el Juzgado de Garantía de Los Lagos determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de la víctima y principal sospechoso del crimen.

Troncoso fue formalizado en enero por la Fiscalía Regional de Los Ríos como autor de una serie de delitos graves, entre los que se incluyen parricidio, robo con violencia e intimidación frustrado, maltrato relevante, trato degradante e inhumación ilegal.

Asimismo, el tribunal resolvió modificar el arresto domiciliario total contra los otros dos hijos de la víctima, Janet Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil y determinó dejarlos sin medidas cautelares.

El juez argumentó que ambos actuaron en calidad de encubridores y no como autores, contradiciendo la tesis inicial del Ministerio Público.

Defensa acusa "show televisivo"

Por su parte, la defensa de los hijos, representada por la abogada Karina Riquelme, criticó duramente el manejo del caso.

"Hubo una exposición inadecuada respecto de las diligencias de investigación a las cuales ni siquiera nosotros estuvimos invitados. O sea, los intervinientes no estuvimos invitados a ser parte de esas diligencias de investigación, como, por ejemplo, cuando excavaron con un taladro una bodega; pero sí fue transmitido por el matinal en vivo y en directo, comentado por los periodistas", reprochó la jurista.

"Los policías que realizaron las diligencias daban continuas entrevistas, lo que nos parece completamente contrario a lo que se manifiesta por la Fiscalía que se trata de una investigación seria. Más bien nos parece un show televisivo que es contrario a los principios básicos del debido proceso", cuestionó Riquelme.