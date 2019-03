Formalizan a joven que intentó robar en farmacia de Valdivia

Carabineros de la Primera Comisaría de la ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos detuvo a un joven de 20 años que intentó entrar a una farmacia situada en el barrio Las Ánimas durante la madrugada de hoy lunes.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el sujeto identificado con las iniciales B.A.P.H fue sorprendido saltando el cerco del recinto y pese a que logró correr algunos metros, terminó capturado por los uniformados.

El delincuente llevaba una piedra con la que según la policía pretendía romper uno de los vidrios de la farmacia, posee una tobillera electrónica y mantiene antecedentes penales por otros delitos.

El joven fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la capital regional y fue formalizado por robo en lugar no habitado. El fiscal Gonzalo Valderas solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, no obstante, el tribunal no accedió.