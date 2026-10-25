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Tópicos: País | Región de Los Ríos

Hombre fue detenido por abuso y violación reiterada a menor de 14 años

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones detuvo a un hombre por su presunta responsabilidad en delitos de abuso sexual y violación reiterada contra una menor de edad.

En coordinación con el Ministerio Público, una denuncia permitió iniciar las diligencias para esclarecer los hechos cometidos por el imputado en contra de su hijastra cuando ella tenía 13 años de edad, delitos que se repitieron con el tiempo.

El imputado, de 38 años, no registra antecedentes penales y fue puesto a disposición de la Justicia.

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