Jóvenes valdivianos fueron los mejores en Olimpiadas Nacionales de Física

Con la medalla de oro, máximo reconocimiento de las Olimpiadas Nacionales de Física fue condecorado Sebastián Saldivia Matus, al obtener el mayor puntaje en las pruebas de física teórica y experimental.

El certamen fue organizado en la Región de Los Ríos por la Universidad Austral de Chile y su Instituto de Ciencias Físicas y Matemática y el Centro de Docencia de Ciencias Básica.

El ex estudiante del Instituto Salesiano, partició además con Jesús Ugarte del Instituto Inmaculada Concepción y Pablo Vera alumno del Colegio Windsor School, quienes también fueron reconocidos con la medalla de bronce en el certamen.

Sebastián Saldivia, explicó a SoyValdivia que "me gustó mucho el planteamiento que tenían las Olimpiadas y tanto en la prueba teórica como en la práctica me sentí muy confiado por la preparación que había realizado durante todo el año, pero cuando me dieron la noticia de que había ganado me costó creerlo".

En tanto Pablo Vera, puntualizó que "no pensé que me había ido tan bien hasta que me avisaron de los resultados, por lo que lo tomé con sorpresa pero con mucho entusiasmo pues fue muy agradable compartir con jóvenes que tienen el mismo interés en la ciencia que yo".