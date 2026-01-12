PDI detuvo a un hombre por femicidio frustrado en Valdivia

La Policia de Investigaciones (PDI) reportó un homicidio frustrado en la ciudad de Valdivia, Región de los Ríos.

La víctima, una mujer de 27 años, fue agredida en múltiples ocasiones con un arma blanca por quien sería su pareja, un hombre de 23 años, lo que le causó varias puñaladas en el pecho y una lesión en la cabeza.

Testigos del hecho intervinieron para auxiliar a la mujer y lograron retener al agresor, quien posteriormente fue entregado a personal de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La víctima fue trasladada al Hospital Base de Valdivia, donde permanece fuera de riesgo vital. En tanto, el agresor permanece detenido a la espera de su formalización en el Tribunal de Valdivia.