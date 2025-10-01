Persecución policial en Lanco terminó con millonaria incautación de marihuana

La Policía de Investigaciones (PDI) de Valdivia logró este miércoles una incautación de droga valorada en 79 millones de pesos, luego de un control policial que derivó en una persecución de un automóvil que intentó evadir a las autoridades. El incidente ocurrió en las cercanías de la ciudad de Lanco, donde el vehículo, que se había intentado escapar, fue finalmente interceptado por los detectives.

Tras alcanzar el automóvil, los funcionarios policiales procedieron a la revisión, descubriendo un total de 14 paquetes de marihuana. Como resultado de la operación, los dos ocupantes del móvil fueron detenidos.

La droga, que se encontraba oculta estratégicamente en una maleta, tenía un peso total de 15 kilos. Según las autoridades de la PDI, la utilización de un perro detector de estupefacientes fue un factor clave para ubicar la sustancia ilícita.