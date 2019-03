Polémica en el Core Los Ríos: Presidente se niega a dejar el cargo

El presidente del Consejo Regional (Core) de Los Ríos Elías Sabat (RN) enfrenta una polémica con sus compañeros de labor debido a que se niega a renunciar a la presidencia del organismo, pese a que -según algunos consejeros- existe un acuerdo de palabra entre los consejeros de oposición y el oficialismo para que Sabat deje el cargo durante marzo.

Cabe precisar que el presidente del Core es elegido por la votación de los propios consejeros.

"Para mi no es una pugna, lo tomaría como un desconocimiento (...) la ley 19.175 (orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional) establece que se debe elegir un presidente por el periodo de cuatro años y en ese sentido la ley no me da las indicaciones que debo renunciar todos los años. Mi presidencia va a seguir permanente (...) hasta que asuma el gobernador regional (tras las elecciones de 2020)", sostuvo Sabat.

Respecto al acuerdo tomado cuando Sabat asumió la presidencia del Core en marzo de 2018 -a su juicio- tiene relación con "haber votado (para presidente) por la primera mayoría regional y en este caso es quien les habla, Elías Sabat".

Hoy jueves se realizó la cuenta pública del Core, instancia en la que el consejero Luis Quezada (IND) mostró la figura de una botella con el nombre de Elías Sabat.

Luego, Quezada explicó que Sabat "regala vino en las actividades rurales y cosas por el estilo, entonces el concepto es una botella, un boto. No quiere renunciar porque quiere hacer campaña (para gobernador regional) con recursos del Gobierno".

"Cualquiera se puede manifestar respecto a mi denuncia si se hace con el debido respeto y decoro (...) si eso traspasa el límite de legalidad o decoro, facilmente puedo acudir a la justicia", replicó Elías Sabat.