Refuerzan búsqueda de joven desaparecido en río Los Ñadis de Panguipulli

Equipos especializados de buzos tácticos, Bomberos, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y la Brigada de Homicidios de la PDI se sumaron este martes a la búsqueda de un joven desaparecido en la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

Se trata de un hombre de 25 años, identificado como Heriberto Vázquez Avello, quien desapareció el pasado 10 de diciembre luego de ingresar al río Los Ñadis.

El fiscal regional de Los Ríos, Marcelo Leal, señaló que "la Fiscalía continúa con las diligencias investigativas por la presunta desgracia de Heriberto Vázquez Avello. Durante esta jornada, detectives de la Brigada de Homicidios de Valdivia, junto a buzos criminalísticos del Departamento de Operaciones Subacuáticas, se encuentran realizando rastreos en el cauce del río Los Ñadis, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero del joven".

En paralelo, la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Ríos desarrolla un trabajo de apoyo psicológico con la familia del joven, en este sector rural de la comuna.