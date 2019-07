Trabajadores externos del Hospital de Valdivia exigen cambio contractual

Los trabajadores de la empresa Layner que prestan servicios al interior del Hospital Base de Valdivia realizaron una manifestación exigiendo modificar su situación contractual.

Se trata de cerca de 470 funcionarios del principal recinto médico de la Región de Los Ríos que acusan notorias diferencias con los trabajadores que dependen del Servicio de Salud Valdivia.

"Ya estamos cansados, no tenemos salud, no tenemos alimentación ni ningún beneficio como los funcionarios hospitalarios y esta lucha no se va a acabar. Tenemos diferencias en el sueldo y tampoco acceso a capacitaciones", explicó a Cooperativa Regiones Daniela Vera, presidenta del sindicato de Layner en Valdivia.

Vera aseguró que desde el Gobierno "nos han dado puras aspirinas, que sí que están los cargos y los presupuestos pero jamás han pronunciado alguna respuesta hacia nosotros".

La dirigenta sostuvo que continuarán las movilizaciones intentando no afectar el funcionamiento de los servicios al interior del Hospital.