Valdivia: PDI allanó ocho domicilios e incautó 60 mil dosis de droga

Más de 60 mil dosis de droga, además de un arma de fuego y municiones, fueron incautadas en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) realizado en la población Norte Grande 2 de Valdivia, en la Región de Los Ríos.

El procedimiento fue encabezado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI local, con apoyo de unidades aeropoliciales y otras brigadas de la región, concretando la irrupción simultánea en ocho domicilios, muchos de ellos construidos de manera irregular.

El subprefecto Gabriel Cornejo, jefe de la Brigada Antinarcóticos de Valdivia, informó que el operativo dejó seis personas detenidas —cuatro adultos y dos menores de edad— y permitió incautar clorhidrato de cocaína y cocaína base avaluadas en más de 60 millones de pesos.