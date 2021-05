Un fallecido dejó un atropello ocurrido en las inmediaciones de las calles Fray Camilo Henríquez y Manuel Rengifo, en el sector surponiente de Punta Arenas.

El conductor de un automóvil Nissan Note, quien no contaba con la licencia correspondiente y tenía los papeles del vehículo vencidos, no se percató de que un adulto mayor cruzaba la calle por un paso no habilitado y lo embistió.

Al lugar concurrió personal de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), que brindó los primeros auxilios al hombre identificado como Jorge Díaz Muñoz, de 72 años, y lo trasladó hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde falleció a raíz de las graves lesiones sufridas.

El fiscal de turno instruyó que personal de la SIAT de Carabineros realizara los peritajes para esclarecer las causas del accidente de tránsito.

En tanto el chofer, identificado con las iniciales S.F.Ch., fue puesto a disposición del Ministerio Público para la formalización de cargos.