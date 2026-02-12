Avión de Ethan Guo, influencer que aterrizó sin permiso en la Antártica, retornó a territorio continental
Tras estar varado por 230 días en el continente helado, el transporte aterrizó en Punta Arenas escoltado por la Fuerza Aérea.
El vuelo se hizo luego que el norteamericano y el piloto chileno a bordo de la aeronave "cumplieran con todos los requisitos técnicos exigidos" por la DGAC, informó el organismo.
Mientras que Guo estuvo solamente dos meses detenido en el continente helado por cambiar su plan de vuelo y aterrizar sin permiso, su transporte quedó allí por siete meses y medio.