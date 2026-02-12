Avión de Ethan Guo, influencer que aterrizó sin permiso en la Antártica, retornó a territorio continental

Luego de 230 días varado en la Antártica, el avión de Ethan Guo -influencer estadounidense que fue detenido y formalizado en Chile por cambiar su ruta de vuelo y aterrizar sin permiso en el continente helado- regresó a territorio nacional continental.

Así lo informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que comunicó que la aeronave, de modelo CESSNA 182Q Skylane y matrícula norteamericana N182 WT, "comenzó su itinerario de regreso".

"Lo anterior, ya que tanto el responsable de la aeronave (Guo), así como el piloto chileno que realiza el vuelo, acreditaran el complimiento de todos los requisitos técnicos exigidos para este tipo de vuelo ante la DGAC", agregó el organismo.

De este modo, el avión despegó desde la Antártica y aterrizó en el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ubicado en Punta Arenas. Asimismo, durante el vuelo, fue escoltado por una aeronave Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Mientras que Guo estuvo solamente dos meses detenido en el continente helado tras aterrizar sin permiso, su transporte quedó allí por siete meses y medio.

El influencer norteamericano retornó antes a Chile porque llegó a un acuerdo anticipado con el Ministerio Público para evitar ser condenado: fue obligado a pagar 30 mil dólares (más de 25 millones y medio de pesos chilenos) a la Fundación Nuestros Hijos y se le prohibió el ingreso al país por tres años.