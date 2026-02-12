Síguenos:
Avión de Ethan Guo, influencer que aterrizó sin permiso en la Antártica, retornó a territorio continental

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras estar varado por 230 días en el continente helado, el transporte aterrizó en Punta Arenas escoltado por la Fuerza Aérea.

El vuelo se hizo luego que el norteamericano y el piloto chileno a bordo de la aeronave "cumplieran con todos los requisitos técnicos exigidos" por la DGAC, informó el organismo.

Mientras que Guo estuvo solamente dos meses detenido en el continente helado por cambiar su plan de vuelo y aterrizar sin permiso, su transporte quedó allí por siete meses y medio.

Luego de 230 días varado en la Antártica, el avión de Ethan Guo -influencer estadounidense que fue detenido y formalizado en Chile por cambiar su ruta de vuelo y aterrizar sin permiso en el continente helado- regresó a territorio nacional continental.

Así lo informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que comunicó que la aeronave, de modelo CESSNA 182Q Skylane y matrícula norteamericana N182 WT, "comenzó su itinerario de regreso".

"Lo anterior, ya que tanto el responsable de la aeronave (Guo), así como el piloto chileno que realiza el vuelo, acreditaran el complimiento de todos los requisitos técnicos exigidos para este tipo de vuelo ante la DGAC", agregó el organismo.

De este modo, el avión despegó desde la Antártica y aterrizó en el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, ubicado en Punta Arenas. Asimismo, durante el vuelo, fue escoltado por una aeronave Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Mientras que Guo estuvo solamente dos meses detenido en el continente helado tras aterrizar sin permiso, su transporte quedó allí por siete meses y medio.

El influencer norteamericano retornó antes a Chile porque llegó a un acuerdo anticipado con el Ministerio Público para evitar ser condenado: fue obligado a pagar 30 mil dólares (más de 25 millones y medio de pesos chilenos) a la Fundación Nuestros Hijos y se le prohibió el ingreso al país por tres años.

