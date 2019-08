Fiscal reveló mensaje de mujer que denuncia que fue violada por tres hombres en Punta Arenas

Este domingo se realizó la fomalización de tres sujetos acusados de violar a una mujer en Punta Arenas, región de Magallanes. En la ocasión, la fiscal Romina Moscoso detalló el testimonio de la víctima, de 22 años.

"En un momento me escondí y pude salir lo más rápido que pude de esa casa. Yo quedé como en shock sin poder hacer nada y solamente le decía: 'qué onda'. Al final me tomó a la fuerza. Yo le dije: '¿por qué lo hiciste si yo no quería?'", contó la denunciante a Moscoso, según consigna La Prensa Austral.

¿Cómo fueron los hechos?

En la audiencia, el Ministerio Público formalizó a los imputados identificados por las iniciales J.D.G.M., A.F.Y.D. y J.D.P.G. por el delito de violación. El hecho ocurrió la tarde del sábado, cuando la víctima se encontraba acostada y en estado de ebriedad.

"Ella habría estado compartiendo, horas antes, en el domicilio de estos individuos, a quienes conocía por ser vecinos. Luego de esto ella se va a su propio domicilio y los tres imputados habrían ingresado para atacarla", detalló el subprefecto Gaspar Montero, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales en Punta Arenas.

Según relató la fiscal Moscoso, la joven estaba en una cabaña cuando J.D.P.G. se dirigió a ella, y aprovechándose de su situación, se abalanzó sobre ella y le realizó tocamientos en contra de su voluntad, para luego desnudarla y violarla.

Tras el ataque sexual, el sujeto salió a buscar a otro de los acusados, J.D.G.M., y juntos entraron nuevamente a la casa de la mujer, a quien entre ambos le realizan los mismos ataques sexuales pese a que la mujer intentó oponerse.

Al final, el tercer individuo, A.F.Y.D. se acercó a la víctima, quien se recuperó y lo golpeó para evitar la inminente agresión sexual. La joven resultó con múltiples lesiones en su cuello y en su zona genital.

Al ser interrogados, los sujetos "reconocieron parcialmente su participación, es decir, reconocieron haber accedido a la mujer", aunque los abogados defensores aseguraron que hubo consentimiento por parte de la mujer.