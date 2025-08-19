"No lo podemos explicar": Científicos captaron inédito fenómeno luminoso en la patagonia chilena

La Universidad de Magallanes (UMAG) sorprendió al dar a conocer un registro único: una de sus cámaras trampa de monitoreo de fauna silvestre captó un fenómeno luminoso sin precedentes en el marco de una investigación científica en la Patagonia chilena.

El hallazgo ocurrió la madrugada del 21 de enero de 2025, a 54 kilómetros al norte de Punta Arenas, cuando uno de los 65 dispositivos desplegados por el proyecto "Líneas de Base Públicas para las Provincias de Magallanes y Tierra del Fuego" registró tres fotografías en apenas dos segundos, mostrando intensas luces en movimiento descendente.

Según los especialistas, se descartó que el fenómeno estuviera vinculado a fauna o a condiciones habituales del entorno.

Secuencia del registro captado por la cámara trampa de la UMAG.

La imagen muestra el lugar con luz de día, una horas antes del registro.

Testimonios de investigadores de UMAG

El biólogo Alejandro Kush Schwarzenberg explicó que la cámara estaba ubicada en un sector aislado, sin tránsito humano ni animal previo. "Las luces aparecen y se acercan al frente de la cámara en un movimiento descendente, encandilándola, algo que no podemos explicar con los parámetros habituales", señaló en el programa LBP Podcast de UMAG TV.

Para Rodrigo Bravo Garrido, investigador del Grupo de Estudios Ambientales (GEA-UMAG), el hallazgo es inédito. "Fenómenos en Patagonia sí han existido, hay reportes históricos, pero que aparezcan en un proyecto científico formal es primera vez. Esto abre una brecha para investigarlos con mayor profundidad", afirmó.

Hipótesis: ¿un plasmoide?

El investigador OVNI Freddy Alexis Silva analizó las imágenes y advirtió que las luces se desplazaban a 947 km/h (0,7 Mach, casi la velocidad del sonido).

"Por sus características podríamos estar frente a un fenómeno aéreo anómalo no identificado (FAN), probablemente un plasmoide, una forma de plasma exótico de corta duración estudiada en Rusia", explicó.

Silva destacó que la Patagonia es un escenario privilegiado para este tipo de fenómenos, con antecedentes que datan de crónicas del siglo XVI y relatos indígenas sobre las llamadas "luces malas".

Derivado a especialistas en fenómenos aéreos

El caso fue enviado a la Dirección General de Aeronáutica Civil (SEFAA), al Museo OVNI de La Serena y a expertos en fenómenos aéreos anómalos para su evaluación.

Desde La Serena, Cristián Riffo, director del museo, aseguró que el registro tiene un alto valor histórico y patrimonial porque "no es habitual recibir imágenes de este tipo provenientes de un proyecto científico. Eso lo hace único y será parte de nuestra museografía", señaló.

Además, destacó que las cámaras trampa con visión nocturna infrarroja de alta resolución entregan un nivel técnico de validación superior a los registros casuales.

Los investigadores subrayaron que este hallazgo refuerza la necesidad de abrir líneas de estudio sobre fenómenos aéreos anómalos en Chile, especialmente en Magallanes, donde existen antecedentes en la memoria oral de pueblos originarios.

Con este registro, la Patagonia chilena suma un nuevo capítulo en la investigación de fenómenos luminosos y aéreos, ahora desde la mirada de la ciencia.