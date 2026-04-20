Punta Arenas: Fuerte explosión e incendio dejó a un hombre en riesgo vital

Una fuerte explosión, que derivó en un incendio de grandes proporciones, se registró pasado el mediodía de este lunes en una casa ubicada en calle Los Salesianos, en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el sector norte de Punta Arenas.

El incidente provocó una rápida respuesta de los equipos de emergencia y ha generado preocupación en la comunidad local.

El principal afectado por este siniestro es un hombre de 46 años que se encontraba al interior de la vivienda. Según la información recabada, la víctima resultó con cerca del 60% de su cuerpo quemado.

A pesar de la gravedad de sus heridas, el hombre logró salir por sus propios medios antes de ser asistido y, posteriormente, ser trasladado por el SAMU hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde se encuentra internado con lesiones de gravedad en riesgo vital.

El suceso no solo afectó a quienes estaban dentro del inmueble. Una mujer que transitaba por el exterior de la casa al momento de la explosión también resultó con lesiones.

Se informó que sufrió heridas menores en su cabello y manos, siendo también derivada al recinto asistencial.

La causa más probable de este lamentable incidente apunta a un factor común en este tipo de siniestros: gas acumulado. Sin embargo, esta hipótesis aún se encuentra en fase de investigación y deberá ser confirmado con los peritajes correspondientes.