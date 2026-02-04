Israelí que se puso a fumar en Torres del Paine no podrá volver a Chile durante tres años

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales aprobó este miércoles la suspensión condicional del procedimiento contra Ido Krinsky, un turista de nacionalidad israelí imputado por la Fiscalía como autor del delito consumado de uso de fuego en lugar expresamente prohibido.

Según la Fiscalía, el sujeto cometió el ilícito el 15 de enero en el sendero de trekking denominado "O" que circunda el macizo Torres del Paine, en el parque nacional del mismo nombre.

En el tramo comprendido entre el "Campamento Serón" y la "Guardería Coirón" de Conaf, el imputado fue sorprendido fumando, pese a estar estrictamente prohibido el uso de fuego.

Por tal motivo, fue expulsado, puesto a disposición de la Fiscalía y formalizado.

En una audiencia de salida alternativa realizada esta jornada, la jueza Marianela Chacur le impuso una prohibición absoluta de reingresar a Chile durante tres años, y obligación de donar dos millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, monto que será destinado a los voluntarios de Torres del Paine.

La abogada Paula Soto, asistente de fiscal, destacó que ambas sanciones fueron propuestas por el Ministerio Público al tribunal, y "finalmente se lograron".

De esta manera se levantaron las medidas cautelares impuestas previamente a Krinsky: firma mensual y prohibición de salir de la Región de Magallanes.

En esta oportunidad se prohibió a los medios de comunicación mostrar el rostro del imputado.

Éste es el segundo caso reciente en que un turista israelí enciende un cigarrillo al interior de "la octava maravilla del mundo", lo que está totalmente prohibido.

El anterior sucedió en el campamento "Dixon", cuando un trabajador de la empresa Vértice se percató de la acción de Halifa Nevo, quien pagó en efectivo un millón de pesos a bomberos de Última Esperanza quedó vetado por un año para reingresar a nuestro país.