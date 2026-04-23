Vivienda de joven con discapacidad amenazada de remate pese a exención legal

La tranquilidad de la familia de Carlos Muñoz Quintul en Punta Arenas se vio alterada tras recibir una notificación de remate sobre la vivienda que habitan. Carlos, un joven en situación de discapacidad, postrado debido a una enfermedad desmielinizante diagnosticada hace 17 años, fue beneficiario de esta casa entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en 2017.

La gravedad del caso residen en que, según la escritura original, la propiedad de los Muñoz Quintul se encuentra exenta del pago de contribuciones. Sin embargo, la madre de Carlos, Carolina Quintul, recibió este miércoles, por primera vez, un aviso de de remate por una deuda por concepto del impuesto cercana a los 300 mil pesos, que se arrastra desde abril del 2022 a noviembre del 2025.

Debido a esto, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, buscando frenar el proceso judicial que considera irregular. Esta acción es fundamental para evitar que la propiedad sea rematada el próximo 12 de junio, fecha establecida por el Juzgado de Letras de Punta Arenas.