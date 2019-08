Accidente en Ruta del Itata: Ex seremi estuvo entre los conductores involucrados

Por varias horas se han extendido los peritajes de la SIAT de Carabineros en la Ruta del Itata, a la altura del kilómetro 18, donde este lunes se produjo un accidente múltiple que involucró a cinco camiones, dos vehículos menores y una ambulancia, en el que un conductor perdió la vida y tres personas resultaron heridas.

Entre los involucrados estuvo el ex seremi de Obras Públicas de Ñuble, Ignacio Vera, quien conducía una camioneta, alcanzando a maniobrar para evitar chocar por alcance a uno de los camiones.

"No se veía mucho por la neblina a esa hora. Me encontré con el choque, frené y la camioneta resbaló como 100 metros. Me tiré hacia el sector del trébol –del enlace a Quinchamalí- para poder esquivar a los camiones y no chocar de frente y me fui contra una valla de contención", relató aun consternado.

Cristian Valdés, conductor de uno de los camiones, confirmó que a la hora del accidente la ruta se encontraba interrumpida. "Eran pasadas las ocho de la mañana, veníamos en dirección a Concepción y nos encontramos con un taco. Éramos de los últimos, no vi nada, pero sentí el golpe atrás del camión, por el alcance de las otras máquinas que no alcanzaron a frenar".

En tanto, Pamela Pradenas, la conductora del otro vehículo menor, así lo vivió: "Escuché un ruido bastante estruendoso y por el espejo retrovisor vi que se había producido un accidente, luego impactaron al camión que estaba detrás y así también me alcanzó, pero afortunadamente alcancé a sacar el freno de mano y solo me lanzó algunos metros hacia delante".

Reporte de la SIAT

El cuerpo de la víctima, Omar Castillo Olivos (36 años), quedó atrapado al interior de su camión, logrando ser rescatado por bomberos cerca del mediodía.

El capitán Francisco de la Vega, oficial investigador de la SIAT Ñuble, confirmó que "la obstrucción de los viñateros estaba a tres kilómetros de distancia, por lo que el accidente propiamente tal es por responsabilidad de los conductores y su falta de atención a las condiciones de la ruta".