Alcalde de Chillán: "No me interesa ser diputado ni senador, no me gusta el nivel del Parlamento"

El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar (RN), descartó renunciar al sillón municipal para buscar un escaño parlamentario, cerrando así las especulaciones instaladas respecto a sus aspiraciones políticas.

El anuncio lo hizo este jueves, a dos días del "plazo fatal" dispuesto por el Servicio Electoral para las autoridades que tengan intención de competir en las elecciones legislativas del próximo año.

"Ejerceré como alcalde de Chillán y responderé a la confianza que me entregó la gente hasta el último día de mi mandato, a fines de mayo. Mi pasión está puesta en la ciudad, mi respeto es para la comunidad y mis principios están con lo que me inspiró para incorporarme a la política y ser alcalde", dijo el jefe comunal, que lleva 12 años en el cargo y se encuentra ejerciendo su tercer período, por lo que la ley le impide ir a una nueva reelección.

En diálogo con Cooperativa Regiones, Zarzar señaló que ésta "es una decisión estrictamente personal".

"No me interesa ser diputado ni senador; tengo una apreciación muy drástica del Parlamento chileno, no me gusta en el nivel que está, y como soy una persona de convicciones, no voy a ir donde no pueda estar grato", sentenció.

Alcalde de Chillán Viejo a constituyente

En tanto, el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin (PS), quien también cumple su tercer período en el cargo, confirmó que desea ser candidato a la Convención Constitucional.

En su caso, la Ley Electoral no le exige renunciar ahora, pero sí al momento de inscribir su eventual candidatura para ser una de las 155 personas -número definido hasta el momento- que estarán a cargo de discutir y redactar la Nueva Constitución.

Intendente de Ñuble, la gran incógnita

Respecto a la situación del intendente de Ñuble, Martín Arrau (UDI), durante las próximas horas haría oficial su postura respecto a si renuncia o no, para ir como candidato como senador por la zona.

La UDI ha evaluado positivamente su gestión y lo catapulta como su candidato para reemplazar al senador Claudio Alvarado, designado en julio tras la renuncia de Víctor Pérez, cuando éste asumió como ministro del Interior, cargo que ejercería brevemente.