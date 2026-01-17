Evacuaciones y alerta roja regional en Ñuble por simultaneidad de incendios forestales

Los incendios forestales que aquejan a la Región del Ñuble motivaron la evacuación de diversos sectores y la declaración de alerta roja regional por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En la comuna de Quillón, se emitió la alerta SAE para los sectores Manque Norte, Manque Sur, El Casino, El Culbén, El Sifón, Paso El Durazno y El Casino, entrada Ginito.

Las evacuaciones también fueron ordenadas en la comuna de Bulnes, donde se solicitó abandonar el sector Libuy; en la comuna de Pinto, en el sector El Rosal; y en la comuna de Ránquil, en la zona Ranquil Bajo.

En la comuna de Coihueco, en tanto, la evacuación fue ordenada en el área de La Dehesa; y, en la comuna de El Carmen, la alerta fue enviada al sector de Navidad.

Senapred llamó a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta, recordando que, durante la evacuación, no se debe olvidar a mascotas y sus necesidades.

Alerta roja regional en Ñuble

El director regional (s) de Senapred en Ñuble, Cristián Matus, informó que "se ha decalrado alerta roja regional debido a la simultaneidad de incendios forestales que se presentan en nuestro territorio".

"Asimismo, se activó el sistema de alerta de emergencia SAE en las comunas de El Carmen, Coihueco, Quillón y Pinto. Ante esto, hacemos el llamado a evacuar de manera tranquila y ordenada, siguiendo instrucciones de autoridades en terreno y equipos de emergencia desplegados para superar la contingencia", agregó.

Evacuaciones preventivas en la Región del Biobío

En la Región del Biobío, en tanto, se envió una alerta de evacuación en la comuna de Penco, en el sector El Durazno. En Concepción, en tanto, la orden fue enviada de forma preventiva.

Situación en la capital y La Araucanía

La capital no está exenta de la emergencia. Alrededor de 20 compañías de bomberos trabajan incansablemente en un siniestro en Tiltil, específicamente en la Ruta G16, donde se ha emitido una cuarta alarma de incendio que "preliminarmente ha consumido alrededor de 800 hectáreas".

La región de La Araucanía, específicamente la Provincia de Malleco, enfrenta una situación crítica debido a los incendios forestales, que han llevado a la activación de la alerta SAE para la evacuación de comunidades en Collipulli.

El balance de Conaf es preocupante, con un total de 23 incendios forestales que están en combate a lo largo del país.