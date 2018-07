Madres activistas de Chillán exigen derecho libre de amantar

Más de una decena de mujeres lideradas por la agrupación Madres Activistas de Chillán se apostaron en el frontis de la Unidad de Emergencia del Hospital Herminda Martín para expresar su descontento y exigir que se les respete el derecho de amamantar libremente.

Esto por la situación ocurrida la semana pasada con Jessica Donoso quien acusó discriminación por parte de funcionarias del recinto que la increparon y le prohibieron amamantar a su hijo el que estaba siendo atendido en el lugar por una herida en su rostro producto de una caída.

“Estoy aquí manifestándome por mi hijo y porque no quiero que esto le vuelva a ocurrir a ninguna otra madre, yo me sentí discriminada por esta situación, aparte luego ellas me dijeron que había una ley que me prohibía amamantar para confundirme”, señaló Jessica Donoso.

La agrupación de Madres Activistas de Chillán fomenta la lactancia materna como un derecho consagrado por la Organización de Naciones Unidas,

“Nosotras como madres no podemos dejar que se nos pase a llevar en base a prejuicios si esto sigue pasando seguiremos manifestándonos, porque entre todas debemos apoyarnos", concluyó la presidenta de la entidad Cynthia Durán.