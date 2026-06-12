Dos adultos mayores murieron en incendio que destruyó una vivienda en Mostazal

Dos adultos mayores fallecieron este viernes tras un incendio registrado en la parcela 17 del sector Angostura, en la comuna de Mostazal, Región de O'Higgins.

La emergencia movilizó a equipos de Bomberos, quienes trabajaron en el combate de las llamas que consumieron por completo una vivienda de material ligero emplazada en el lugar.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el propietario del terreno había facilitado el sitio a la pareja para que construyera y habitara el inmueble.

La presencia de las víctimas quedó al descubierto mientras los voluntarios realizaban las labores de extinción del fuego, constatándose posteriormente el fallecimiento de ambos adultos mayores.

Tras el control de las llamas, la Policía de Investigaciones (PDI) asumió las indagatorias para esclarecer el origen del fuego y confirmar la identidad de las víctimas.

El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Rancagua, detalló que, "con los antecedentes que se tienen hasta el momento establecidos, en el inmueble vivía una persona de sexo masculino mayor de edad, el cual ocasionalmente se hacía acompañar de una mujer -se está estableciendo aquel antecedente- también una persona de mayor edad".

"El hombre en este caso tenía dificultad para caminar, tenía operaciones previas, también es un antecedente en materia de la investigación. Se está trabajando en el análisis de las vías de acceso y de salida que tenía el inmueble, como asimismo también el sistema eléctrico que este tenía. Una de las líneas de investigación corresponde al sistema de calefacción", puntualizó el funcionario policial.

Preocupación vecinal y logística de emergencia

La tragedia ha generado conmoción entre los residentes de la zona, quienes habrían advertido con antelación sobre el peligro de las prácticas de calefacción y cocina que utilizaba la pareja. Pese a contar con implementos más modernos, la tradición del uso de la leña habría sido un factor de riesgo constante.

"A las personas que habitaban ahí les gustaba la calefacción a leña, a pesar de que tenían otro tipo de elementos para poder cocinar, por ejemplo, una cocina a gas, ellos preferían cocinar con leña. Entonces eso también les generaba un miedo de que constantemente les estaban pidiendo que no usaran este tipo de combustión, pero era lo que la familia optó", comentó la alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo.

Asimismo, dio cuenta que la zona afectada "son localidades de cerro donde el agua se abastece a través de agua potable rural", por lo que "como municipio nos disponemos con camiones aljibe para poder apoyar a bomberos en todas estas emergencias y abastecerlos en el agua que requieran".